『英国スキャンダル 王室を揺るがしたインタビュー』4月3日（金）より放送

実話をもとにした『英国スキャンダル 王室を揺るがしたインタビュー』が、NHK BSプレミアム4Kにて4月3日（金）21：00より放送となる。

アンドリュー王子の疑惑に切り込む

疑惑の渦中にある英国王子に挑んだジャーナリストの物語をドラマ化した全3話の本作は、今年1月にNHK総合で放送済。その放送終了後にエプスタイン・ファイルが公開され、様々な事実が明るみに。そんな中、改めて3週にわたり再放送されることが決まった。

2019年5月。イギリスがEU離脱で揺れる中、アンドリュー王子の広報からBBCに、王子のビジネスプロジェクトについてインタビューをやらないかと打診される。ジャーナリストのエミリー・メイトリスは過去に起きた王子のスキャンダルをインタビューに盛り込もうと、改めて当時のことを調べてみる。2011年。アンドリュー王子と当時17歳の女性が親しげにしている写真をイギリスの新聞社が入手し、女性が「王子と不同意性交があった」と主張する騒動が起きる。写真が撮影されたのは2001年。アメリカの大富豪で、未成年への性加害で服役したことがあるジェフリー・エプスタインが、恋人ギレーヌ・マクスウェルの屋敷で撮影したものだった。当時はスキャンダルになるも、王子に対する疑惑はうやむやのままに終わっていたのだった。そして2019年8月。エプスタインが逮捕・勾留中に死亡。アンドリュー王子のスキャンダルに再び注目が集まる。未成年だった女性には、性加害はもちろん、会った記憶もないと話すアンドリュー王子。秘書官のアマンダは、テレビに出て反論することを提案する。11月、アンドリュー王子のインタビューがバッキンガム宮殿で行われる。時間はたっぷり1時間。エミリーはどのような質問を王子にぶつけたのか？ そして王子が語ったこととは…？

（※称号は2024年のドラマ制作時のもの）

キャストは、イギリス女王・エリザベス2世の次男でヨーク公爵のアンドリュー王子役に『グッド・オーメンズ』のマイケル・シーン（声：村治学）、BBCのニュース番組「ニュースナイト」で活躍するジャーナリスト、エミリー・メイトリス役に『刑事ジョン・ルーサー』のルース・ウィルソン（声：園崎未恵）。イギリスの実力派俳優二人の演技合戦は必見だ。

『英国スキャンダル 王室を揺るがしたインタビュー』第1話あらすじ

2019年11月。「ニュースナイト」のキャスターを務めるエミリーは、アンドリュー王子とのインタビューに臨もうとしていた。時はさかのぼって2011年。イギリスの新聞紙が王子と当時未成年の女性が親しげにしている写真を入手。その女性が王子からの性被害を主張するという騒動が起きる。問題の写真が撮影されたのは2001年。アメリカの大富豪で、未成年への性加害で服役したことがあるエプスタインが撮影したものだった…。

『英国スキャンダル 王室を揺るがしたインタビュー』放送情報

NHK BSプレミアム4Kにて4月3日（金）21：00より放送

毎週金曜日21：00〜

［ステレオ2ヵ国語（主：日本語吹き替え／副：英語）｜字幕放送有り］

（海外ドラマNAVI）

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