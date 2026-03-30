舞浜ビューホテル by HULICは、いちごと桜をテーマにしたアフタヌーンティービュッフェ「Pétale de Fraise」を3月7日から4月26日までの土日限定で開催している。

1人1台のデザートスタンドには、いちごのロールケーキ、タルト、フィナンシェ、チョコカヌレ、マカロンに加え、求肥・こし餡・生クリームをスコーンでサンドしたいちご大福スコーン、桜シフォンケーキ、いちごのコンフィチュールにトンカ豆を織り交ぜたいちごチーズケーキの8種類を用意する。セイボリービュッフェは、いちご風味のクスクスをアクセントにしたパテドカンパーニュの小さなタルト、桜チップを添えたじゃがいものスープ、BLTサンドウィッチ、スモークサーモンとサワークリームのカナッペなど10種類以上をそろえた。いちごミルクプリン、クッキーなどのスイーツやソフトドリンクバーも用意する。

場所は2階ファンタジーダイニング ソレイユ。提供時間は午後0時半から4時まで。料金は13才以上5,500円、4才から小学生まで2,500円で、3才以下無料。子どもがデザートスタンドを希望する場合は大人料金とする。税・サービス料込。