巨人―阪神戦

プロ野球の巨人は29日、本拠地・東京ドームで阪神と対戦。6-12で敗れ、「伝統の一戦」となった開幕カードを1勝2敗で負け越した。試合前のファーストピッチには人気コンビ芸人が登場。投球とともに、ファンの視線を奪ったのは奇抜なメイクだった。

この日、ファーストピッチを務めたのは女性お笑いコンビ「ニッチェ」だった。2人は巨人のユニホームを着用し、グラウンドに登場。場内でアナウンスされると、客席からの声援に応えながらマウンドに向かった。

ひと際目立ったのは江上敬子のメイク。顔全体をオレンジで染め、目元は白色に。頭にはウサギの耳のようなものがつけられたキャップを被った。巨人の公式マスコット「ジャビット」を真似たもので、奇抜な風貌だった。

東京ドームでの登場シーンはネット上で反響。ファンからは「ニッチェ江上がリアルジャビちゃんになってる」「ニッチェこわいw」「ニッチェ江上塗っちゃったか」「ニッチェどうなってんねんこれ」と、熱い視線が注がれていた。

相方の近藤くみこが緊張の面持ちの中、投球。大きくコースを外れたものの、捕手の元へボールを届けた。



（THE ANSWER編集部）