鈴木実貴子ズが、2025年に開催した東京・下北沢SHELTERでのライブ映像全編を4月4日21:00よりYouTubeプレミア公開することを発表した。公開後は1週間限定でアーカイブ配信される。

今回公開されるのは、昨年6月28日に東京・下北沢SHELTERで開催されたアルバム「あばら」のリリースツアーファイナルのライブ映像全編。なお、昨年発売されたインディーズ時代の楽曲を再録したミニアルバム『瞬間的備忘録』には、ライブ当日に密着したドキュメント映像も収録されている。

また、本日3月29日25:10より鈴木実貴子ズに密着した特別番組『 F××kin’ Music よりそわない歌』がCBCテレビで放送される。翌日3月30日正午からはTVer、ロキポでの見逃し配信があるので、東海エリア以外の方はライブ映像とその裏側に迫るドキュメンタリー、その両面から鈴木実貴子ズの魅力をぜひ堪能してほしい。

■『 F××kin’ Music よりそわない歌』

放送日時 3月29日(日) 25時10分〜26時10分

放送エリア 東海3県（愛知・岐阜・三重）

※放送翌日月曜正午からTVer／ロキポにて2週間見逃し配信あり

TVer：https://tver.jp/

ロキポ：https://locipo.jp/

■メジャー2ndアルバム『いばら』

2026年1月28日（水）リリース CRCP-20619 / 価格：￥3,300（税込）

各配信サイト：https://lnk.to/ibara ▼収録曲

1.ががが

2.ゆれる6弦

3.イッキ

4.四月の風

5.ブルース

6.0月0日

7.パンダ

8.止まるな危険

9.ハックオフ

10ちいさなうた ◆アルバム「いばら」発売記念イベント（ミニライブ＆サイン会）

・2026年2月28日（土）13:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 店内 イベントスペース

■＜「いばら」リリースツアー＞ ・4月10日（金）福岡・INSA w/THE FOREVER YOUNG

・4月21日（火）大阪・LIVE HOUSE Pangea w/炙りなタウン

・4月22日（水）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom w/炙りなタウン

・5月8日（金）北海道・KLUB COUNTER ACTION w/後藤まりこアコースティックviolence POP

・5月10日（日）宮城・LIVE HOUSE 仙台FLYING SON w/toddle

・5月25日（月）東京・渋谷CLUB QUATTRO ※ワンマン チケット受付中

https://lit.link/suzukimikikozu

■＜AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』＞

3/30（月）：茨城

3/31（火）：栃木

4/1（水）：群馬

4/2（木）：埼玉

4/3（金）：千葉

4/15（水）：新潟

4/16（木）：富山

4/17（金）：石川

4/18（土）：福井

4/28（火）：鳥取

4/29（水祝）：島根

4/30（木）：岡山

5/1（金）：山口

5/2（土）：広島

5/7（木）：札幌

5/28（木）：名古屋

5/29（金）：岐阜

6/3（水）：宮城

6/4（木）：岩手

6/5（金）：青森

6/6（土）：秋田

6/7（日）：山形

6/11（木）：横浜

6/12（金）：東京

※ライブ場所に関しては、ライブ当日にSNSにて発表。

※終了：徳島県、香川県、愛媛県、高知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、長野県、山梨県、静岡県、沖縄県、福島県