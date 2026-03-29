Photo: 小池田

ROOMIE 2025年12月31日掲載の記事より転載

2025年、新たに始めた習慣のひとつが日常の動画撮影。

いわゆる“Vlog”のようなものを趣味で作るようになったのですが、すっかりハマってしまいまして。

いくつかカメラを試したなかで、相棒となってくれたのがこの一台でした。

ポケットサイズのVlogカメラ

Canon「PowerShot V10」

こちら、Canonの「PowerShot V10」。

ポケットサイズのコンパクトさが特徴のVlogカメラです。

動画撮影をするようになったきっかけは、初めての場所への旅行。

うつくしい景色やおいしい食べ物、道中の会話などを残しておけたら、時間が経ってもきっと鮮やかに思い出せるだろうなあと思い、ちょこちょこと撮るようになりました。

何度か撮影を重ねるうちにわかってきたのは、自分が扱いやすいカメラの条件。

特に、持ち運びが苦にならないサイズ、取り扱いに気を遣わない、外部アクセサリがなくても使いやすい、ワンアクションで撮影できるの4点が自分にとっては重要なポイントのようで。

ここから外れてしまうとそもそも外出時に持っていかなかったり、持っていったとしてもカバンから出さず結局撮影しない……みたいなことが増えてしまったんですよね。

ちなみにスペックまわりについては、あくまでも趣味での撮影ということもあり、最低限備わっていればいいな〜という温度感。

……といった具合に紆余曲折あり、たどり着いたのが「PowerShot V10」だったわけです。

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小さい＆軽くて、いい意味で“おもちゃっぽい”

特筆すべきは、やっぱりこのサイズ感。

“ポケットサイズの言葉に偽りなく、片手に収まるコンパクトさがたまりません。

UNOと比較してみました

近いサイズ感のものを家のなかで探してみたところ、カードゲームよりひとまわり大きいくらい、といった感じでしょうか。

さらに約211g（microSDカード、内蔵バッテリー含む）と軽量で、カバンやポケットに入れても負担に感じないんですよね。

縦に細長い形状のカメラが多いなか、ギュッと小さくスマホに近い感覚で撮影できるのも使いやすさの理由かも。

持ちやすさについてはトレードオフですが、私は使っているうちに慣れました。

手のひらに収まるこのサイズ感に小さいモニターなど、なんというかいい意味で“おもちゃっぽい”のも気に入っていて。

手に持ってみるとわかるのですが、かつて遊んでいた小型ゲーム機に近い印象を受けます。

大きなレンズやモニターが付いているわけではないので気を遣わず扱えるんですよね。もちろん精密機械なので破損につながるような扱いはNGですが、ある程度であれば許容してくれるような安心感があります。

外出時は撮影のしやすさを重視してそのままポケットやカバンに入れて出歩いたり、旅先ではストラップで首からぶら下げて持ち運んでいました。

シンプル操作で、撮りたい瞬間を逃さない

「あ、いま撮りたい」と思ったときにパッと撮影できるのもポイント。

操作ボタンがシンプルなでわかりやすく、あれこれ設定するのが苦手な自分にはぴったりでした。

撮影したいときは電源を入れ、前面の録画ボタンを押すorモニター内の録画ボタンをタッチすればOK！

体感1〜2秒で撮影スタートできるので、撮りたい瞬間を逃すことがありません。

マイクは上部に付いています

スペック重視ではないと言いましたが、5段階の美肌モードや2段階の手ブレ補正モードが備わっています。

正直なところ、通常モードだと手ブレ補正がかなり弱いので、手持ちで撮影する場合は手ぶれ補正モードが必須かな〜という印象。

手ぶれ補正モードをオンにすると画角が多少狭くなりますが、日常の撮影であれば自分はそこまで気になっていません。

スタンド付きで定点撮影にも

モニターはこんな感じで起こすことができ、自撮り撮影も可能。

広角19mm相当（動画時・35mm判換算。静止画時・35mm判換算は18mm相当）のレンズで、広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現しているそう。

無理に腕を伸ばす必要なく、ラクな姿勢で撮影ができますよ。

また、スタンド内蔵なのも個人的にはうれしい！

外部アクセサリで拡張性が高いカメラも魅力的ですが、自分の場合はいろいろつけたり外したりが億劫で、結局使わなくなってしまうことが多いので……。

スタンドは-30〜+30°（ボディが垂直な状態を0°とした場合）の範囲で調整可能（モニターがフルオープン時）。

三脚やスタンドを持ち歩かなくても、このカメラ一台で撮りたい角度からの定点撮影ができるのが本当に便利です。

充電はUSB Type-Cに対応。

撮影データはmicroSDメモリーカード／microSDHCメモリーカード／microSDXCメモリーカードに保存することができますよ。

専用アプリを使えばスマホへのデータ転送も簡単で、「撮ったけど結局見返さない」なんてことも回避できています。

何気ない日常を動画で記録

PowerShot V10で撮影した写真

PowerShot V10で撮影した写真

PowerShot V10で撮影した写真

ちなみに動画だけでなく、写真撮影もできちゃうのが地味にありがたいところ。

「ちょっと古いデジカメ」っぽい写真が撮れて、おまけ的な機能としてこれはこれで楽しいんですよね〜。

カメラや動画撮影に詳しい方であれば物足りない部分もあるんだろうな、とは思いつつ、私のように「むずかしいことを考えず、日常的にvlogを撮りたい」という場合にはかなりちょうどいいカメラだと思います。

2025年、日常の記録を動画で残す楽しさを私に教えてくれた、Canonの「PowerShot V10」。

旅行など特別なイベントにはもちろん、普段のお出かけや、家で過ごす日々などを日記のように動画で記録するのが習慣になりました。

これからもこのカメラでいろいろものを撮りたいなあ。

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Photo: 小池田