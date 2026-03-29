新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「異世界・ファンタジーアニメ 無料大放出月間」と題し、４月１日（水）より異世界・ファンタジーアニメ25作品を順次全話無料一挙放送する。



このたび、「ABEMA」のアニメチャンネルにおいて４月１日（水）より、往年の人気作から話題作まで異世界ジャンルのアニメ計25作品を新たに入荷することが決定。また、新入荷を記念した無料大放出企画も決定。『俺だけレベルアップな件』『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』『慎重勇者〜この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる〜』『まおゆう魔王勇者』『うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。』など、人気異世界・ファンタジーアニメ計25作品を４月１日（水）から４月20日（月）にわたり順次全話無料一挙放送。なお、放送後の無料配信も実施する。



(C)Solo Leveling Animation Partners



(C) 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会



(C)土日月・とよた瑣織／KADOKAWA／慎重勇者製作委員会



(C)2013 Touno Mamare/PUBLISHED BY ENTERBRAIN,INC./Projectまおゆう



(C)CHIROLU・ホビージャパン／白金の妖精姫を見守る会