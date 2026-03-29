現預金1000万円のうち500万円をゆうちょ定期に「投資は難しい」52歳女性の資産配分
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、岡山県在住52歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人のみ
居住地：岡山県
住居形態：持ち家（戸建て）
職業：医療従事者
年収：700万円
現預金：1000万円
リスク資産：0円
現在利用している定期預金は「ゆうちょ銀行の定期貯金（2026年3月時点で1年ものの場合、金利年0.4％）」で、現預金1000万円の約半分にあたる「500万円ほど」を預け入れていると言います。
定期預金は「ほぼ動かすことがないお金だし、金利も少しはいいので、よい」と、満足している様子です。
また、常に手元に置いている現金は「10万円ほど」。「カードや通帳などとまとめて入れ物に入れて、押し入れの中」に保管しているとのことです。
現預金については、「老後のことを考えると、いくらあっても持ちすぎだとは思わない」としていますが、「家や車の修理など、まとまった現金が必要になった時」のために、最低でも「300万円はあると安心」と語っています。
実際に、「自宅の外壁の塗装費が思いがけずかかった時」には、現預金のありがたみを感じたと明かされていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール年齢性別：52歳女性
同居家族構成：本人のみ
居住地：岡山県
住居形態：持ち家（戸建て）
職業：医療従事者
年収：700万円
現預金：1000万円
リスク資産：0円
「資産の半分500万円を、老後資金として定期預金に」現預金について、「家、車、旅行用は普通預金に、老後用は定期預金に。目的によって口座を分けて」管理していると言う投稿者。
定期預金は「ほぼ動かすことがないお金だし、金利も少しはいいので、よい」と、満足している様子です。
また、常に手元に置いている現金は「10万円ほど」。「カードや通帳などとまとめて入れ物に入れて、押し入れの中」に保管しているとのことです。
「リスク資産については難しくて理解できない」現在は、資産の全額を現預金として保有。「リスク資産については難しくて理解できないため、現預金だけを持っているのが現状」だそうです。
現預金については、「老後のことを考えると、いくらあっても持ちすぎだとは思わない」としていますが、「家や車の修理など、まとまった現金が必要になった時」のために、最低でも「300万円はあると安心」と語っています。
実際に、「自宅の外壁の塗装費が思いがけずかかった時」には、現預金のありがたみを感じたと明かされていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)