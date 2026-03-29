元AKB48で女優の篠田麻里子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。再婚を発表した。これを受け、SNSには祝福や驚き、応援の声が上がった。

本紙の取材によると、お相手は24年9月に交際を発表した株式会社ナレッジワークの創業者で代表取締役CEOの麻野耕司氏。

篠田は2019年に年下の実業家男性と交際0日婚を発表。23年に離婚した。

篠田の投稿に、フォロワーからは「入籍おめでとうございます 末永くお幸せに！」「これからも応援するよ」「互いに足りない部分を助け合い笑顔の絶えない家庭を築いてくださいね」「おうちでもお仕事でも、笑顔がいっぱいに」といった祝福の声が寄せられた。

X上などでは「篠田麻里子が再婚してる！！！離婚したの最近かと思ったら3年くらい前だったし40歳に見えない若さでびっくりする…」「もうとっくに再婚してると思ってた」「2023年に離婚して、2024年に新しい人と撮られてたから今度は結構ちゃんと付き合ったんだね」「まりちゃん今度は幸せになってね！」「再婚まじかよ、、、、、、」「篠田麻里子と麻野さん再婚すげぇ。やっぱ美人はシングルマザーても無敵だなぁ」といった反響が寄せられている。