「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で出場し、３打数無安打。

無安打でも勝利に貢献する方法はある。同点の八回１死二塁の好機。ドジャースの大谷が二ゴロで走者を三塁に進めた。狙い通りの右方向への進塁打。ベンチに戻ると仲間たちからハイタッチで迎えられた。次打者タッカーが右前へ決勝適時打。前日の開幕戦に続く逆転勝ちで５万人超の本拠地を熱狂させた。

試合後のロバーツ監督は大谷の一打をたたえた。「ショウヘイが走者を進めたのも大きかった。自分を犠牲にして仕事をしっかりやってくれた」。１点を追う三回には四球で出塁し、ベッツの一度は逆転となる３ランをお膳立て。脇役に徹した。

昨季は球団史上初の連覇を達成したド軍。試合前には優勝リングの授与式が行われた。場内大型スクリーンで流された特別映像で大谷は言った。「３連覇目はなかなかある機会ではない。そこに向けて精いっぱい頑張りたい。（結婚指輪の）左手薬指以外、どこでもつける準備はできてます」。王者の力を見せつける戦いぶりだった。