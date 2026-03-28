『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』新ビジュアル＆PV公開 OPテーマはずっと真夜中でいいのに。、EDはimaseが担当
7月から放送されるテレビアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』（毎週木曜 後11：56）のメインキービジュアルとメインPV第1弾が公開された。あわせて、オープニングテーマはずっと真夜中でいいのに。が担当し、エンディングテーマは、メインPV第1弾にも楽曲を使用されているimaseによる書き下ろし最新楽曲「Fiction」に決定したことが発表された。
【画像】顔近い！公開された『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』メインPV第1弾場面カット
メインキービジュアルには、スーパーの裏の喫煙所で、穏やかな笑顔を見せながら煙草を吸う佐々木（CV：佐藤拓也）と、そんな佐々木に視線を向けながら煙草を吸う田山（CV：星希成奏）が描き出されている。ふたりが過ごす、喫煙所の雰囲気も伝わるビジュアルに仕上がっており、ここから描かれていく物語に一層期待が膨らむ。
メインPV第1弾では、山田が初登場。PVはいつも通うスーパーの裏で佐々木が田山に声を掛けられ、一緒に煙草を吸う出会いの場面からスタート。お気に入りの山田さんが担当するレジにいつも並んでいることを見事田山に言い当てられ、気恥ずかしさを隠せない佐々木に、「また来て」と声をかける田山。
出会ったばかりの自分の名前をなぜ田山が知っていたのかと気になる佐々木や、そんな鈍感な佐々木を想い意味深に微笑む山田の姿、さらに「教えてあげない」という言葉と共に田山が突然佐々木へ顔を近づけるシーンも。いつもの場所・スーパーの裏で繰り広げられる2人の会話の数々が映し出されていく。
オープニングテーマを担当するずっと真夜中でいいのに。作詞・作曲・ボーカルギターのACAねは、原作の地主とも交流があるといい、「モクモクとしたじれったさを捕まえてみることができるのか。できなくても良いのか。それくらいが丁度良いのか。果たして…」と書き下ろし楽曲への期待が高まるコメント。ずっと真夜中でいいのに。のオープニングテーマを使用したメインPV第2弾も後日解禁予定。
昔から原作を読んでいたというimaseは、佐々木と田山の関係性を表現したような歌詞が印象的な「Fiction」について、「お互い素性を知らないからこそ本音を話せたり、相手のことが気になってまた明日が楽しみになる。そんな二人の関係を、POPだけど少し大人っぽいイメージで制作しました」と楽曲へのこだわりを明かしている。「Fiction」はimaseのアーティスト活動休止前に制作されたものとなる。
また、7月からの配信も決定しているABEMAにて、ABEMA限定先行配信版の公開も決定した。テレビアニメ放送開始の7月に先立って、6月より公開スタートとなる。
さらに本作を手がけるスタッフ陣も発表され、監督は共にテレビアニメ『おとなりに銀河』などで知られる鈴木理人氏と森あおい氏が務める。
【ずっと真夜中でいいのに。 ACAね コメント】
こんにちは。今回オープニングテーマを担当させてもらいました、ずっと真夜中でいいのに。です。原作の地主さんには、何度もライブに来ていただき交流があり、今回お声掛けいただけて本当に本当にうれしかったです。私は煙草を吸わないんですけど、煙草に関わらず煙を見るのが好きで、よく煙草を吸う女性の落書きをしていたりしてたんですよね。モクモクとしたじれったさを捕まえてみることができるのか。できなくても良いのか。それくらいが丁度良いのか。果たして…。
【imase コメント】
昔から読んでいた作品に携わることができて、とてもうれしいです。日々会社の仕事に追われている佐々木さんとスーパーで働く山田さんが、秘密を共有しながら過ごす2人だけの小さくも人生にとって大切な時間にドキドキしました。お互い素性を知らないからこそ本音を話せたり、相手のことが気になってまた明日が楽しみになる。そんな2人の関係を、POPだけど少し大人っぽいイメージで制作しました。作品と一緒に楽しんで聴いていただけたらうれしいです！
【画像】顔近い！公開された『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』メインPV第1弾場面カット
メインキービジュアルには、スーパーの裏の喫煙所で、穏やかな笑顔を見せながら煙草を吸う佐々木（CV：佐藤拓也）と、そんな佐々木に視線を向けながら煙草を吸う田山（CV：星希成奏）が描き出されている。ふたりが過ごす、喫煙所の雰囲気も伝わるビジュアルに仕上がっており、ここから描かれていく物語に一層期待が膨らむ。
出会ったばかりの自分の名前をなぜ田山が知っていたのかと気になる佐々木や、そんな鈍感な佐々木を想い意味深に微笑む山田の姿、さらに「教えてあげない」という言葉と共に田山が突然佐々木へ顔を近づけるシーンも。いつもの場所・スーパーの裏で繰り広げられる2人の会話の数々が映し出されていく。
オープニングテーマを担当するずっと真夜中でいいのに。作詞・作曲・ボーカルギターのACAねは、原作の地主とも交流があるといい、「モクモクとしたじれったさを捕まえてみることができるのか。できなくても良いのか。それくらいが丁度良いのか。果たして…」と書き下ろし楽曲への期待が高まるコメント。ずっと真夜中でいいのに。のオープニングテーマを使用したメインPV第2弾も後日解禁予定。
昔から原作を読んでいたというimaseは、佐々木と田山の関係性を表現したような歌詞が印象的な「Fiction」について、「お互い素性を知らないからこそ本音を話せたり、相手のことが気になってまた明日が楽しみになる。そんな二人の関係を、POPだけど少し大人っぽいイメージで制作しました」と楽曲へのこだわりを明かしている。「Fiction」はimaseのアーティスト活動休止前に制作されたものとなる。
また、7月からの配信も決定しているABEMAにて、ABEMA限定先行配信版の公開も決定した。テレビアニメ放送開始の7月に先立って、6月より公開スタートとなる。
さらに本作を手がけるスタッフ陣も発表され、監督は共にテレビアニメ『おとなりに銀河』などで知られる鈴木理人氏と森あおい氏が務める。
【ずっと真夜中でいいのに。 ACAね コメント】
こんにちは。今回オープニングテーマを担当させてもらいました、ずっと真夜中でいいのに。です。原作の地主さんには、何度もライブに来ていただき交流があり、今回お声掛けいただけて本当に本当にうれしかったです。私は煙草を吸わないんですけど、煙草に関わらず煙を見るのが好きで、よく煙草を吸う女性の落書きをしていたりしてたんですよね。モクモクとしたじれったさを捕まえてみることができるのか。できなくても良いのか。それくらいが丁度良いのか。果たして…。
【imase コメント】
昔から読んでいた作品に携わることができて、とてもうれしいです。日々会社の仕事に追われている佐々木さんとスーパーで働く山田さんが、秘密を共有しながら過ごす2人だけの小さくも人生にとって大切な時間にドキドキしました。お互い素性を知らないからこそ本音を話せたり、相手のことが気になってまた明日が楽しみになる。そんな2人の関係を、POPだけど少し大人っぽいイメージで制作しました。作品と一緒に楽しんで聴いていただけたらうれしいです！
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