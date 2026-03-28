藤本美貴、長男が14歳に 家族での“お祝いショット”公開「息子！愛してるよ」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の妻でタレントの藤本美貴（41）が28日、自身のインスタグラムを更新。長男が14歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族でお祝いする様子を披露した。
【写真】「息子！愛してるよ」藤本美貴が公開した長男の誕生日“お祝いショット”
藤本は「毎日バタバタしながら…イライラしながら…笑 なんだかあっという間でした…」と長男の成長を振り返り、「14歳…なかなか大きくなりました… 嬉しいけど、寂しさもあるかな…」と親心を素直につづった。
この日は「旦那さんと一緒に息子の好きなタルトのケーキ買いに行って 家族でお食事」と家族みんなでお祝いしたことを明かし、買い物中の庄司との2ショットや、家族で乾杯する様子を披露した。
最後は「改めて毎日を噛み締めて息子さんの成長を楽しみたいです 息子！愛してるよ」と愛あふれるメッセージで投稿を締めた。
コメント欄には、「お誕生日おめでとうございます」「素敵な一年となりますように」「タルトのケーキいいですな！」「本当に素敵な子育て、素敵な家族で夫婦の憧れです」など、ファンからも祝福の声が寄せられている。
藤本は、2009年7月に庄司と結婚。12年3月に長男、15年8月に長女（10）、20年1月に次女（6）が誕生している。
【写真】「息子！愛してるよ」藤本美貴が公開した長男の誕生日“お祝いショット”
藤本は「毎日バタバタしながら…イライラしながら…笑 なんだかあっという間でした…」と長男の成長を振り返り、「14歳…なかなか大きくなりました… 嬉しいけど、寂しさもあるかな…」と親心を素直につづった。
最後は「改めて毎日を噛み締めて息子さんの成長を楽しみたいです 息子！愛してるよ」と愛あふれるメッセージで投稿を締めた。
コメント欄には、「お誕生日おめでとうございます」「素敵な一年となりますように」「タルトのケーキいいですな！」「本当に素敵な子育て、素敵な家族で夫婦の憧れです」など、ファンからも祝福の声が寄せられている。
藤本は、2009年7月に庄司と結婚。12年3月に長男、15年8月に長女（10）、20年1月に次女（6）が誕生している。