山田裕貴が主演を務めるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に北村匠海が出演することが発表された。

参考：今田美桜と振り返る『あんぱん』のぶの軌跡 北村匠海は「さらっと救ってくれる人」

本作は、橋本エイジが漫画を担当し、梅村真也が原作を手がける同名漫画を実写化する“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”。幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの生き様を、史実に基づきながらも大胆な解釈で描く。TBSテレビ、U-NEXT、THE SEVENが3社で初タッグを組むグローバルプロジェクトとして展開され、監督は『岸辺露伴は動かない』シリーズの渡辺一貴が担当する。

主人公の土方歳三を山田が演じるほか、新撰組の志士たちには鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、胗俊太郎、宮粼秋人、岩永ひひおが集結。さらに、土方の宿敵であり盟友の岡田以蔵を中島健人が、最強の宿敵・芹沢鴨を綾野剛が、新撰組の生みの親である伝説の会津藩主・松平容保を松本潤が演じることがすでに発表されている。

北村が演じるのは、幕末に名を馳せ、新時代へと繋がる革命家として知られる高杉晋作。映画『東京リベンジャーズ』シリーズなどで共に歩み、深い信頼関係を築いてきた“盟友”山田と北村が、本作では「新撰組副長・土方歳三」と「長州の革命家・高杉晋作」として対峙する。旧時代を守る「鬼」と新時代を創る「革命児」の2人の関係が、時代や新撰組の運命をどう動かしていくのかに注目だ。

北村は本作への参加について、「高杉晋作は、武力ではなく言葉の力やその脳みそで世の中を動かしていく『怪物』のような存在です。人の心を喰っちまうような彼の不思議な魅力が伝われば嬉しいです」とコメント。プロデューサーの森井輝は、「常識外の“GOD・高杉晋作”。この役を託せるのは、これまでも共に闘ってきた北村匠海さん以外に考えられませんでした」と語っている。

あわせて公開されたキャラクタームービーでは、時代を覆す圧倒的な“異物”である高杉晋作の姿が映し出されている。

なお、3月26日、27日にTBSで放送されたスペシャルドラマ「江戸青春篇」のその後を描くドラマシリーズ「京都決戦篇」は、地上波放送終了後よりU-NEXTにて独占配信がスタートしている。友情、裏切り、信念が交錯する物語がさらに加速していく。

コメント●北村匠海（高杉晋作役）山田裕貴くんからの想いに応えたい気持ちから始まりましたが、現場に行くと、これまで自分が役者として生きてきたご縁が深く繋がっているチームだと実感しました。土方歳三として真ん中に立つ裕貴くんの佇まいを見て、一直線に突き進んできた土方たちの前に掴みどころのない異物として立ちはだかり「これをぶっ壊してしまえばいいんだな」とシンプルに思えましたし、今の自分がこの場に向き合えたことを心から嬉しく思います。高杉晋作は、武力ではなく言葉の力やその脳みそで世の中を動かしていく「怪物」のような存在です。人の心を喰っちまうような彼の不思議な魅力が伝われば嬉しいです。この座組なら「とんでもないこと」をやってのけると確信していますし、また高杉として皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。

●森井輝（プロデューサー）強敵、芹沢鴨を失った土方の心に、もう一度火をつけるのは、時代を覆す圧倒的な「異物」。常識外の“GOD・高杉晋作”。この役を託せるのは、これまでも共に闘ってきた北村匠海さん以外に考えられませんでした。現場に現れた北村さんの高杉は、時代が終わる音を一人で楽しみ退屈をぶち壊そうとする孤高の天才・高杉晋作そのもので、土方歳三を演じる山田裕貴さんとの対峙は、最高に胸が高鳴りました。実際、リハーサルで北村くんがセリフを発した瞬間、山田くんはニヤリ。「やっぱりいい！」と声が漏れていました。役者として切磋琢磨し合ってきた“盟友”の二人だからこそ生み出せる、言葉を超えた共鳴。新撰組が迎える新たな時代の息吹を吹き込んでくれました。土方と高杉、二人の怪物が交錯する瞬間を、ぜひその目で目撃してください。

（文＝リアルサウンド編集部）