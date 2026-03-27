Bialystocksが、報道番組『サタデーステーション』（テレビ朝日系）のテーマ曲として新曲「一瞬」を書き下ろした。

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Bialystocksが報道番組のテーマ曲を手掛けるのは、今回が初となる。楽曲について、Bialystocksは「嘘みたいな現実がめまぐるしく天気のようにうつろう世の中で、この曲が一瞬でも、安らぎある週末に貢献できたらうれしいです。」とコメントしている。

番組では3月28日の放送から楽曲がオンエアされ、リリース情報などの詳細は追って発表予定だ。

・Bialystocks コメント

「ニュースな週末、みつける土曜」「立ち止まって、再発見」「ニュースを丁寧に、そして鋭く」--歴代の番組キャッチフレーズにも移り変わりが見えるように、嘘みたいな現実がめまぐるしく天気のようにうつろう世の中で、この曲が一瞬でも、安らぎある週末に貢献できたらうれしいです。

・滑川親吾プロデューサー（テレビ朝日） コメント

サタデーステーションはこの春、番組スタートから節目の10年目に入ります。この記念すべきタイミングでBialystocksさんにテーマ曲を書き下ろして頂けたことを心より感謝いたします。そのメロディーは新しくもどこか懐かしく、心に響く歌声はあらゆる世代の視聴者にご納得いただける楽曲ではないでしょうか。番組のOP映像も曲に合わせてリニューアルします。新テーマ曲「一瞬」ご期待ください！

（文＝リアルサウンド編集部）