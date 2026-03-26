Adoの新曲「春に舞う」が、4月6日21時より配信されるABEMAオリジナル恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』新シリーズの主題歌に決定した。

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今回、Adoは主題歌と挿入歌を担当し、同番組との年間タイアップとなる。「春に舞う」は番組のために書き下ろされた新曲で、切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな曲調に。〈花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた〉という瑞々しい一節や、〈知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見えた ほろりほろりほろり 溢れる前に ちゃんと伝えなきゃ〉と、募る想いを抑えきれなくなる心の変化を鮮明に描く。本日より、TikTokなどのSNSにて音源の一部を聴くことができる。

『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティショー。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。

＜Ado コメント＞

この度わたくしAdoが2026年4月からの「今日、好きになりました。」の主題歌、そして挿入歌を担当させていただくことになりました。『今日好き』を観ていると共感できる部分もあったり、私が経験できなかった青春がたくさん詰まっているので、本当にいいなぁ、素敵だなと番組を観ていて温かい気持ちになります。

そんな青春への憧れを込めて今回全力で歌わせていただきました。

番組とともに主題歌、挿入歌にも注目してくださると嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）