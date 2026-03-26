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「はとバス」はなぜV字回復できたのか？異業種コラボで「関心を持ってくれる人が2倍に増える」PR術の裏側

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」にて「【超必見】どん底からの這い上がり！4期連続赤字から復活したはとバスの敏腕手法を解説【メディア PR】」を公開した。本動画では、コロナ禍で低迷した「はとバス」がV字回復を遂げた背景と、他業界でも応用できる独自のPR戦略について解説している。



下矢氏はまず、はとバスがコロナ禍の影響で売上が半減し、4期連続の赤字に陥った事実を説明。しかし現在は、外国人観光客の増加や不動産事業などの多角的な経営に加え、同社の優れたPR戦略が業績回復の大きな原動力になっていると語る。



動画の中盤では、はとバスが実践する5つのPR手法を紹介。下矢氏が「一番効果的」と指摘するのが、「PR効果を狙った商品を最初から作る」という戦略である。羽田空港の制限区域を見学するツアーや、人気キャラクターとのコラボレーションなど、世の中のトレンドを反映させた新サービスを展開することで、メディアが取材しやすい環境を構築していると解説した。



さらに、大手企業とのコラボレーションについて「関心を持ってくれる人が2倍に増える」と述べ、従来の観光バスに興味がなかった層にもリーチできる強みを強調。また、記者向けの体験ツアーを用意して申し込みの導線を作ることや、テレビ放送日に合わせて自社のホームページを更新し、検索流入を逃さないという細やかな工夫も紹介した。加えて、ツアー参加者数などのデータを発表する際、単に数字を出すだけでなく、その理由を「世の中の追い風が吹いているからです」と社会トレンドに絡めて発信することが、ニュースとして取り上げられる秘訣だと分析している。



下矢氏は、はとバスの取り組みについて、多額の費用をかけずに「基本をしっかり手を抜かずにやっている」と評価。サービス業をはじめとする多くの中小企業にとって、自社のPR戦略を見直す上で大いに学べる事例であると結論付けた。



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