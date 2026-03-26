スターバックス ティー＆カフェ、初夏の新作“煎茶抹茶”ビバレッジ4月1日登場 フラペチーノ・ソーダ・ラテの3種
【モデルプレス＝2026/03/26】スターバックス コーヒー ジャパンは、4月1日（水）より、全国28店舗の「スターバックス ティー ＆ カフェ」にて、煎茶と抹茶を組み合わせた新ビバレッジ「煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り」、「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」を販売する。
【写真】煎茶×抹茶の妙を楽しむ3つのティービバレッジ
新茶の季節が到来するこのシーズンに登場する新ビバレッジは、日本のお茶に敬意を込めて、「煎茶」と「抹茶」に着目。店舗で提供しているうま味とコクのある「抹茶」を引き立てる5種類のお茶を組み合わせた茶葉「煎茶ブレンド」を作り、「煎茶ブレンド」と「抹茶」の爽やかさと味わい深さの両方が楽しめるベースのティーを使用し、スターバックス ティー ＆ カフェならではの「煎茶」と「抹茶」の組み合わせの妙が楽しめる3つのティービバレッジを提案する。
「煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り」は、オリジナルの煎茶入りブレンドティーを丁寧に抽出し、抹茶と合わせた煎茶抹茶ベースに小ぶりのわらび餅を加え、上からミルクベースのフローズンを注いだ一杯。仕上げに黒蜜ムースをのせた後、黒蜜ときなこをトッピングし、“和スイーツ”感覚で楽しめる。
「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」は、丁寧に抽出したオリジナルの煎茶入りブレンドティーに抹茶を合わせた煎茶抹茶ベースにトニックウォーターをあわせ、オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを加えた、抹茶×ソーダの爽やかなビバレッジ。抹茶の深い旨味と青々しい煎茶の香り、グリーンシトラスの香りが広がり、五感でリフレッシュ感を感じられる。
「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」は、ティー ＆ カフェ オリジナルの煎茶ブレンドの茶葉をじっくりと抽出し、ミルクと合わせ、一杯ずつ茶こしを使って丁寧に仕上げる煎茶のティーラテ。青々しい香り、玉露のうまみ、玄米の香ばしさ、焙煎玉露と焙煎茎茶のコクを感じられるようにブレンドした煎茶をミルクと合わせてクリーミーに仕上げ、抹茶パウダーをトッピングした。
また、ベーカリーブランド・プリンチからは、新作デザートのリリースとともにティービバレッジと相性の良い組み合わせを提案。初夏のシーズンは、4月8日（水）より新登場の赤桃のタルト「トルタ ペスカ ロッサ」と「ルワンダ ブラック ティー」の組み合わせを用意した。
モルトを思わせる奥深い香りに続く、「ルワンダ ブラック ティー」 のすっきりとした蜂蜜のような甘味と、心地よく広がる渋みに、「トルタ ペスカ ロッサ」の赤桃の芳醇でとろっとした甘さと淡いベリー感とアクセントに効かせたシナモンの余韻が口の中に広がる。（modelpress編集部）
価格：\805（持ち帰りの場合） ／ \820（店内利用の場合）
価格：\717（持ち帰りの場合） ／ \730（店内利用の場合）
価格：\736（持ち帰りの場合） ／ \750（店内利用の場合）
販売期間：2026年4月1日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
販売店舗：スターバックス ティー ＆ カフェ全国28店舗
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【写真】煎茶×抹茶の妙を楽しむ3つのティービバレッジ
◆煎茶と抹茶の心地よいティー体験
新茶の季節が到来するこのシーズンに登場する新ビバレッジは、日本のお茶に敬意を込めて、「煎茶」と「抹茶」に着目。店舗で提供しているうま味とコクのある「抹茶」を引き立てる5種類のお茶を組み合わせた茶葉「煎茶ブレンド」を作り、「煎茶ブレンド」と「抹茶」の爽やかさと味わい深さの両方が楽しめるベースのティーを使用し、スターバックス ティー ＆ カフェならではの「煎茶」と「抹茶」の組み合わせの妙が楽しめる3つのティービバレッジを提案する。
「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」は、丁寧に抽出したオリジナルの煎茶入りブレンドティーに抹茶を合わせた煎茶抹茶ベースにトニックウォーターをあわせ、オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを加えた、抹茶×ソーダの爽やかなビバレッジ。抹茶の深い旨味と青々しい煎茶の香り、グリーンシトラスの香りが広がり、五感でリフレッシュ感を感じられる。
「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」は、ティー ＆ カフェ オリジナルの煎茶ブレンドの茶葉をじっくりと抽出し、ミルクと合わせ、一杯ずつ茶こしを使って丁寧に仕上げる煎茶のティーラテ。青々しい香り、玉露のうまみ、玄米の香ばしさ、焙煎玉露と焙煎茎茶のコクを感じられるようにブレンドした煎茶をミルクと合わせてクリーミーに仕上げ、抹茶パウダーをトッピングした。
◆初夏の新タルトとティーとのペアリングも
また、ベーカリーブランド・プリンチからは、新作デザートのリリースとともにティービバレッジと相性の良い組み合わせを提案。初夏のシーズンは、4月8日（水）より新登場の赤桃のタルト「トルタ ペスカ ロッサ」と「ルワンダ ブラック ティー」の組み合わせを用意した。
モルトを思わせる奥深い香りに続く、「ルワンダ ブラック ティー」 のすっきりとした蜂蜜のような甘味と、心地よく広がる渋みに、「トルタ ペスカ ロッサ」の赤桃の芳醇でとろっとした甘さと淡いベリー感とアクセントに効かせたシナモンの余韻が口の中に広がる。（modelpress編集部）
■煎茶抹茶 ティー フラペチーノ（R） わらび餅入り
価格：\805（持ち帰りの場合） ／ \820（店内利用の場合）
■煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング
価格：\717（持ち帰りの場合） ／ \730（店内利用の場合）
■煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ
価格：\736（持ち帰りの場合） ／ \750（店内利用の場合）
販売期間：2026年4月1日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
販売店舗：スターバックス ティー ＆ カフェ全国28店舗
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