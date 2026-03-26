女子アジアカップV祝福

サッカー女子日本代表（なでしこジャパン）は、オーストラリアで開催されたAFC女子アジアカップで2大会ぶり3回目の優勝を飾った。選手たちは所属クラブに帰還。そこで待っていたのはチームメートからの粋な祝福だった。

盛大に祝われた。快挙から3日後、イングランド女子1部リバプールに帰還したMF長野風花、DF清水梨紗がクラブハウスへ。中に入ると歓声があがり、日本国旗を手にしたチームメートが祝福していた。長野と清水は笑顔を弾けさせ、選手たちとハグを交わしていた。

リバプール女子公式Xが実際の様子を公開。異国の名門クラブで受けた異例の祝福がネット上で話題に。日本ファンから感動の声が広がった。

「リバプールの選手たちが日の丸を振って日本人選手を出迎えてくれる日が来ると、誰が想像しただろう？」

「なんだこの素晴らしいチームは」

「異国の地でこうして日本人が讃えられるのって嬉しい」

「熱すぎ。感動」

「マジでうるっとくるありがとう」

「世界的なチームで祝われている日本人がいることをもっと知って欲しい」

今回のアジアカップ招集メンバー26人中、16人がイングランドのクラブに所属。DF熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス）、MF宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）らも同様に祝福を受ける姿が公式SNSでアップされ、「所属クラブが軒並みアジアカップ優勝をこんな感じで祝福してくれてる 日本人としてとても嬉しい」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）