

東急田園都市線の象徴として長年親しまれ、2023年1月に多くのファンに惜しまれつつ引退した「8500系（8637編成）」が、ついに動態保存車として復活します。東急電鉄が、4両編成化された8637編成を使用した初の有料乗車・撮影イベントを2026年4月19日（日）に開催すると発表しました。

今回のイベントは、長津田検車区内での構内走行体験や、パンタグラフの上昇音、コンプレッサーの独特な振動など、8500系の魅力を「音」と「体感」で存分に味わえるプログラムとなっています。限定Nゲージがセットになった豪華プランなど4つのプランの内容や価格をご紹介します。かつて当たり前のように聞いていた「あの音」が、再び長津田の空に響き渡ります。

ファン待望の「動態保存」がついに本格始動！

2023年の引退後、技術伝承や臨時運行を目的として、奇跡的に「動態保存」されることが決まった8637編成。象徴的な「青帯」を纏ったこの編成は、ファンの間でも特に人気が高く、復活を望む声が絶えませんでした。今回のイベントは、その準備が整ったことで実現した「公式復活祭」ともいえる内容です。

注目は、普段は立ち入ることができない「長津田検車区」が舞台であること。 4両に短縮された姿で、構内を時速25km以下で走行する体験は、現役時代の本線走行とはまた違った、機械としての力強さを間近に感じられる貴重な機会となるでしょう。

選べる4つのプラン、最高級プランには「限定Nゲージ」も

今回のイベントでは、乗車する車両や特典によって4つのプランが用意されています。

・1号車（8637号車）プラン（15,000円）： 渋谷方の先頭車で、運転士の喚呼とともにモーター音を堪能できます。

・2号車（8797号車）プラン（12,000円）： 足元から響くモーター音とコンプレッサー音を、少人数でじっくり楽しめます。

・3号車（8980号車）プラン（8,500円）： 最もリーズナブルに復活した姿を体験できるプランです。

・4号車（8537号車）プラン（45,000円）： オリジナルのNゲージがセットになった豪華版。さらに、このプランの方限定で、運転台の撮影や外観の専用撮影タイムも設けられています。

東急８５００系８６３７編成の車内の様子（写真：東急電鉄）

「鉄道資産」を文化として残す東急の決意

今回のイベントで特筆すべきは、東急電鉄が「鉄道資産の価値向上」を明確に打ち出している点です。

これまで鉄道車両は引退すれば解体されるのが一般的でしたが、8500系のような伝説的な車両を「動態（動く状態）」で残すことは、沿線の文化を次世代に繋ぐ大きな一歩です。

このイベントをきっかけに、かつての利用者には「現役当時の記憶」を、若い世代には「鋼鉄の電車の迫力」を伝える、まさに鉄道を通じた文化継承の場となるでしょう。15歳以上限定という「大人のための鉄道体験」として設定されているのも、音や振動を真剣に楽しみたい層への配慮が感じられます。

8637編成構内乗車・撮影会の概要まとめ

開催日：2026年4月19日（日）

開催場所：東急電鉄 長津田検車区（長津田駅徒歩約15分）

開催時間：第1部（9:30集合） / 第2部（12:30集合） / 第3部（15:00集合）

参加条件：15歳以上限定（お子様同伴不可）

申込方法 ：クラブツーリズム公式Xを経由したオンライン抽選制

受付開始：2026年3月26日（木） 17:00から、

当選発表：当選者には3月30日（月）以降にメールでお知らせ

※本ツアーには１５歳未満の方はお申込みいただけません。（18歳未満の方は保護者の方の同意書が必要になります。）

銀色に輝くステンレスボディと、独特の轟音。 私たちの日常を支えてくれた8500系に、再び息吹が吹き込まれました。抽選制の狭き門となりますが、あの懐かしい空気感に触れに、春の長津田へ足を運んでみてはいかがでしょうか。8500系復活の第一歩が今から楽しみですね。

（画像：東急電鉄）

鉄道チャンネル編集部

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