バウンサーに乗る猫ちゃんが反響を呼んでいます。話題の投稿は2万6000件以上の「いいね！」を獲得し「猫ってどうしてこんなにも尊いのだろうか。我が家もこんな感じでした」「ペロペロしながら自分で揺らしてて器用ですね」「この揺れがイイんだよね(猫の気持ち)」とのコメントが寄せられていました。

【動画：「使いこなしてるｗｗｗ」バウンサーの上で『くつろいでいた猫』を見たら…爆笑必至の瞬間】

揺れ心地に満足な猫ちゃん

Threadsアカウント「むぎしまさん」に投稿されたのは、自分専用の特等席を見つけた猫ちゃん。動画には、バウンサーに座り、毛づくろいをする猫ちゃんの姿が映っていました。前足をペロペロとなめる動きで、バウンサーがゆらゆらと揺れていたといいます。そんな猫ちゃんのそばには赤ちゃんの姿が。バウンサーを独占する姿に、投稿者さんは思わず『どいてもらえます？』とツッコミを入れたくなったそうです。

その後、ようやくバウンサーに赤ちゃんが乗る様子も投稿されていました。しかし、バウンサーから下ろされた腹いせなのか、バウンサーの陰から猫ちゃんが赤ちゃんにじゃれついていたそうです。仲良く（？）過ごすふたりの今後が楽しみですね。

バウンサーを我が物顔で楽しむ猫ちゃんに爆笑の声

バウンサーに乗る猫ちゃんを見たThreadsユーザーたちからは「使いこなしてる」「完全に正解な使い方してますね！」「ふふふ！これは2台…必要ですね」といった声が寄せられていました。また、コメント欄には同じように赤ちゃん用品を占領する猫ちゃんたちの写真が続々と寄せられ、飼い主さんたちの「あるある」で大盛り上がりとなっていました。

Threadsアカウント「むぎしまさん」では、猫ちゃんと赤ちゃんの微笑ましい様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「むぎしまさん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。