43歳・もう中学生、『有吉の壁』で結婚を生報告「エリさんと結婚しました」 有吉弘行、佐藤栞里も祝福
芸人のもう中学生（43）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』生放送SP（後7：00）に出演。埼玉・西武園ゆうえんちからの生放送で結婚報告を行った。
【写真】美しい！結婚を生発表したもう中学生のお相手・恵理
もう中学生は「発表団」というコントの中で「43歳になりました」「つまり厄年明けました」と報告。「もう1つ大切な報告したいことがあります」と前置きし、「結婚しました」と報告。有吉弘行と佐藤栞里が「ホントに？」「もう中さんが！？」と驚く中、「結婚いたしました」と明かした。
ここで、とにかく明るい安村が「（もう中学生に内緒で妻を）連れてきました！」とサプライズ演出し、安村の隣には後ろ姿の女性が。もう中学生は「えっ、ホントに!?」「来るなんて言ってなかった」と驚きをみせ、特効の中、奥さんを迎えに行くことに。ところが「違います、間違えています」とまさかの別人ドッキリ。「エリさんじゃない」「結婚は本当です。（でも）これは奥さんじゃない」と混乱するなか、「エリさんと結婚しました」と改めて報告。有吉と佐藤は「おめでとう、お幸せにね」と祝福した。
もう中学生は、1983年2月14日生まれ、長野県出身。NSC東京7期生。バラエティー番組をメインに、映画の声優などでも活動している。
同日放送の日本テレビ系『ZIP！』（前5：50）に、お笑いコンビのトム・ブラウン（布川ひろき、みちお）が番組告知のため出演。布川は「なんと今夜、出演者の誰かが結婚を発表します！」とサプライズを予告。「一体誰なんでしょうかねー？」と含みを持たせると、みちおは意味深な笑みを浮かべ、スタジオの期待感を高めていた。
なお、この日の出演者は、黒沢かずこ（森三中）、友近、西田幸治（笑い飯）、ハリセンボン、堀内健（ネプチューン）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／阿佐ヶ谷姉妹、インポッシブル、蛙亭、ガクテンソク、きつね、さらば青春の光、 トム・ブラウン、ドンデコルテ、バッテリィズ、紅しょうが、ぱーてぃーちゃん、 マヂカルラブリー、もう中学生、ヨネダ2000、ラランド、U字工事／ とにかく明るい安村ほか。
【写真】美しい！結婚を生発表したもう中学生のお相手・恵理
もう中学生は「発表団」というコントの中で「43歳になりました」「つまり厄年明けました」と報告。「もう1つ大切な報告したいことがあります」と前置きし、「結婚しました」と報告。有吉弘行と佐藤栞里が「ホントに？」「もう中さんが！？」と驚く中、「結婚いたしました」と明かした。
もう中学生は、1983年2月14日生まれ、長野県出身。NSC東京7期生。バラエティー番組をメインに、映画の声優などでも活動している。
同日放送の日本テレビ系『ZIP！』（前5：50）に、お笑いコンビのトム・ブラウン（布川ひろき、みちお）が番組告知のため出演。布川は「なんと今夜、出演者の誰かが結婚を発表します！」とサプライズを予告。「一体誰なんでしょうかねー？」と含みを持たせると、みちおは意味深な笑みを浮かべ、スタジオの期待感を高めていた。
なお、この日の出演者は、黒沢かずこ（森三中）、友近、西田幸治（笑い飯）、ハリセンボン、堀内健（ネプチューン）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／阿佐ヶ谷姉妹、インポッシブル、蛙亭、ガクテンソク、きつね、さらば青春の光、 トム・ブラウン、ドンデコルテ、バッテリィズ、紅しょうが、ぱーてぃーちゃん、 マヂカルラブリー、もう中学生、ヨネダ2000、ラランド、U字工事／ とにかく明るい安村ほか。