「乃木坂46」の長嶋凛桜（18）が22日深夜放送のテレビ東京「乃木坂工事中」（日曜深夜0・15）に出演。超進学校に合格が決まった瞬間の様子が公開され、スタジオが感動に包まれる場面があった。

「今、話したい家族がいる」と題した企画で、長嶋の家族から「高校の合格発表」の動画が送られてきた。そこでは父が「たとえ何があったとしても、全てにおいて“あなたのため”になるから。全てが人生の糧になります」と伝える様子が映されており、発表の時刻になると長嶋が「あったーー!」とガッツポーズ。両親と3人で抱き合うシーンには、思わず涙ぐむメンバーもいた。

長嶋は「目指し始めた時は、合格率が2％だったんですけど。そこから3年間めっちゃ頑張って98％にまで持っていったんですけど、やっぱりまだ不安で」と振り返り、また父の言葉については「凄く覚えてます。改めて見たら凄く響くし、ありがたいなと思います」と感謝を語っていた。

なお、北海道札幌市出身の長嶋は25年6月放送のHBC北海道放送「今日ドキッ!」で、札幌南高校に合格していたことを公表。大手進学塾のサイトでは偏差値「72」とされ、道内トップに位置付けられている。