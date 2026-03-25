この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「かわいすぎる」再生した極小ハサミでジャンボタニシを頬張るカニの姿に悶絶

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「脱皮後ハサミが生えたカニにジャンボタニシを与える。」を公開しました。動画では、足が欠損していたサワガニが見事に復活を遂げ、エサを食べる姿が反響を呼んでいます。



保護当時、足が3本しかなかったサワガニの「ミサワくん」。脱皮を経て、足8本とハサミ2本が見事に再生しました。特に右側のハサミはまだ小さくかわいらしいサイズです。投稿者は、完全体を目指して栄養をつけてもらおうと、半年以上冷凍保存していた「ジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）」を餌として用意しました。解凍して殻を割り、身の部分をピンセットでミサワくんの目の前へ差し出します。最初は照明や気配に警戒する様子を見せるミサワくんですが、再生したばかりの小さな右ハサミを伸ばし、しっかりとジャンボタニシをキャッチしました。



そのまま器用に口元へ運び、ムシャムシャと完食。投稿者も「食欲爆発」「見せつけ方がすごい」と表現するほどの食べっぷりを見せました。動画ではその後、余ったジャンボタニシをイシガメやクサガメたちに与える様子も公開され、カメたちが奪い合うように食べる姿が収められています。さらに動画終盤の「ウチのお魚たちも見てよ！のコーナー」では、視聴者から寄せられたベタやウーパールーパー、迫力あるノーザンバラムンディなどの愛着あふれる飼育動画が紹介され、生き物への深い愛情が詰まった一本となっています。