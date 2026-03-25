3月25日、日本バスケットボール協会（JBA）は、「FIBA 3x3アジアカップ 2026」に出場する、女子日本代表のメンバーを発表した。

同大会は4月1日から5日にかけてシンガポールで行われ、22チームが参戦するアジアの頂点を決める大会。優勝したチームは2027年に開催される『3×3 CHAMPIONS CUP 2027』の出場権が与えられる。

女子日本代表（FIBAランキング12位）は3日の予選プールから登場し、開催国シンガポール（同20位）と対戦。同日に予備予選Cに入ったチャイニーズ・タイペイ（同45位）、サウジアラビア（同67位）、ホンコン・チャイナ（同91位）、バーレーン（同97位）の中の1位と試合を行う。そして、大会最終日の5日には準々決勝から決勝までが行われる。

大会へ参加する3x3女子日本代表のメンバーには、 WリーグのENEOSサンフラワーズでプレーし「FIBA3x3 U23 ワールドカップ 2025」にも出場した花島百香（FIBA3x3個人ランキング82位）がアジアカップ初選出。さらに、ベテランガードで前年大会にも出場した鶴見彩（同84位）に加え、アイシンウイングスの高橋未来（同219位）と野口さくら（3x3女子日本代表初選出）が選出された。予備メンバーには、三菱電機コアラーズの高橋美由子（同63位）と日立ハイテククーガーズの粟谷真帆が選ばれた。

3x3女子日本代表は、同大会の最高順位が2025年大会の準優勝。今大会で悲願のアジアカップ優勝となるか注目だ。

■FIBA 3x3アジアカップ 女子日本代表メンバー



▼選手



花島百香（82位／ENEOSサンフラワーズ／178センチ／22歳）※初選出



鶴見彩（84位／MAURICE LACROIX／165センチ／33歳）



高橋未来（219位／アイシンウィングス169センチ／24歳）



野口さくら（－／アイシンウィングス182センチ／25歳）※初選出



・予備メンバー



高橋芙由子（63位／三菱電機コアラーズ・FLOWLISH GUNMA／163センチ／31歳）



粟谷真帆（－／日立ハイテククーガーズ／182センチ／23歳）



※カッコ内（FIBA3x3個人ランキング／所属クラブ／身長／年齢）

▼スタッフ



チームリーダー：安部建太朗（JBA）



ヘッドコーチ：前田有香（JBA）



コーチ：伊集南（株式会社デンソー）



アスレチックトレーナー：岡本香織（JBA）



アスレチックトレーナー：村木亮子（ＪＩＮ整形外科スポーツクリニック）



チームマネージャー：稲葉一政（JBA）



サポートスタッフ：伊地知さら（日本体育大学）

【動画】FIBA3x3女子アジアカップ2025決勝戦…日本代表vsオーストラリア代表