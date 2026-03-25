『FIBA3×3アジアカップ2026』女子日本代表メンバー発表…ENEOSでプレーする花島百香ら4選手が選出
3月25日、日本バスケットボール協会（JBA）は、「FIBA 3x3アジアカップ 2026」に出場する、女子日本代表のメンバーを発表した。
同大会は4月1日から5日にかけてシンガポールで行われ、22チームが参戦するアジアの頂点を決める大会。優勝したチームは2027年に開催される『3×3 CHAMPIONS CUP 2027』の出場権が与えられる。
女子日本代表（FIBAランキング12位）は3日の予選プールから登場し、開催国シンガポール（同20位）と対戦。同日に予備予選Cに入ったチャイニーズ・タイペイ（同45位）、サウジアラビア（同67位）、ホンコン・チャイナ（同91位）、バーレーン（同97位）の中の1位と試合を行う。そして、大会最終日の5日には準々決勝から決勝までが行われる。
大会へ参加する3x3女子日本代表のメンバーには、 WリーグのENEOSサンフラワーズでプレーし「FIBA3x3 U23 ワールドカップ 2025」にも出場した花島百香（FIBA3x3個人ランキング82位）がアジアカップ初選出。さらに、ベテランガードで前年大会にも出場した鶴見彩（同84位）に加え、アイシンウイングスの高橋未来（同219位）と野口さくら（3x3女子日本代表初選出）が選出された。予備メンバーには、三菱電機コアラーズの高橋美由子（同63位）と日立ハイテククーガーズの粟谷真帆が選ばれた。
3x3女子日本代表は、同大会の最高順位が2025年大会の準優勝。今大会で悲願のアジアカップ優勝となるか注目だ。
■FIBA 3x3アジアカップ 女子日本代表メンバー
▼選手
花島百香（82位／ENEOSサンフラワーズ／178センチ／22歳）※初選出
鶴見彩（84位／MAURICE LACROIX／165センチ／33歳）
高橋未来（219位／アイシンウィングス169センチ／24歳）
野口さくら（－／アイシンウィングス182センチ／25歳）※初選出
・予備メンバー
高橋芙由子（63位／三菱電機コアラーズ・FLOWLISH GUNMA／163センチ／31歳）
粟谷真帆（－／日立ハイテククーガーズ／182センチ／23歳）
※カッコ内（FIBA3x3個人ランキング／所属クラブ／身長／年齢）
▼スタッフ
チームリーダー：安部建太朗（JBA）
ヘッドコーチ：前田有香（JBA）
コーチ：伊集南（株式会社デンソー）
アスレチックトレーナー：岡本香織（JBA）
アスレチックトレーナー：村木亮子（ＪＩＮ整形外科スポーツクリニック）
チームマネージャー：稲葉一政（JBA）
サポートスタッフ：伊地知さら（日本体育大学）
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