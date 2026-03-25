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「塾講師ヒラ」が「【10年指導して判明】新高1が最初にやると“確実に”成績が落ちる勉強法」を公開した。本動画では、高校入学後に多くの生徒が陥りがちな学習の落とし穴を指摘し、最短ルートで成績を向上させるための効率的な勉強法を紹介している。



動画の冒頭で、「わからない問題でいちいち立ち止まり、100%理解しようとすること」こそが、成績を確実に落とす最悪の勉強法であると断言。中学時代は美徳とされた「わかるまで考える」姿勢も、学習量や難易度が爆発的に増す高校では「ただの時間の浪費」になると指摘した。時間を守るためには「理解なんて後回しでいい」と語り、立ち止まると物理的に課題が終わらなくなると警告している。



この問題を回避するための具体的な解決策として、「テンポ重視の超速勉強法」の3ステップを提唱。まず「わからない」と思ったら3分以内に解説や答えを見ることで、悩む時間を最小化するよう促した。さらに、解説を読んでも理解できない場合は「スキップする（飛ばす）」ことを推奨。脳は全体像が見えていない状態では細部を理解できないため、まずは一通り最後までやり切り、基礎を習得してから戻ることで、不思議と理解できることがあると説明した。



最後のステップとして、スキップして浮いた時間を「できる問題を極めること」に投資する重要性を強調した。「わかった問題がテストで解けるとは限らない」とし、九九レベルで即答でき、人に説明できる状態になるまで「血肉化・言語化」することが不可欠だと語った。また、自分のレベルに合わない難しい問題集に手を出すと挫折の原因になるため、まずは基礎的な教材からテンポ良く進めるべきだとアドバイスしている。



中学と高校の勉強法の違いを理解し、完璧主義を捨てて基礎をガチガチに固めることが、成績向上の鍵となる。この戦略的な学習法を取り入れることで、無駄な努力を省き、高校生活で圧倒的な結果を出す第一歩となるだろう。