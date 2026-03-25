小型犬として迎えられた犬の予想外の成長ぶりが、TikTokで注目されています。投稿したのは、トイプードルのジョンジョンちゃんと暮らしている「ジョンジョン」さん。投稿から1.7万回以上再生され、「理想的なサイズ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『大きくなっても体重は６キロ程度』と言われた犬→もはや別の犬？衝撃的な『巨大化っぷり』】

抱っこも一苦労なデカプーへ成長！

登場するのは、トイプードルのジョンジョンちゃん。とある日にお迎えしたばかりの頃のジョンジョンちゃんは、つぶらな瞳で見上げてくる、かわいらしい大きさでした。大きくなっても、4～6kgくらいだと思っていたといいます。

ところが、現在のジョンジョンちゃんの体重は11kgもあり、思わず二度見してしまうほどのビッグサイズに成長したんだそう！抱きかかえるのも一苦労なほどの重厚感で、圧倒的な存在感は圧巻です。

大きくなっても変わらない愛らしさ

ジョンジョンちゃんは昔は飼い主さんの膝の上で、丸まってスヤスヤと眠っていたといいます。しかし現在は、立ち上がると余裕で飼い主さんの肩に届くほどの身長になったとか。

お昼寝の時間も、今では床をドーンと独占して眠るほどのボリューム感！飼い主さんの膝の上にはもう収まりきれませんが、眠っている愛らしい姿は今でも変わらないんだそう。

デカプーは最高の個性！かわいさもビッグサイズに

トイプードルとしてお迎えしたジョンジョンちゃんですが、今ではすっかり立派なデカプーとなったのでした。標準的なサイズとは違っても、飼い主さんにとっては唯一無二で愛すべき特別なパートナーです。

ジョンジョンちゃんの場合、大きくなった分だけなでる場所も抱きしめる面積も増えて、幸せがアップしているようです。成長とともにかわいさもスケールアップした、幸せな成長記録なのでした。

この投稿には「トイプードルにはとーいプードル？」「デカプー最高！」「うちも10.5キロありますｗ」「理想的なサイズ」「めちゃかわいい」など、デカプー愛好家さんたちからの共感の声も続々と届いています。

投稿者である「ジョンジョン」さんのアカウントでは、ビッグな体に大きな愛を詰め込んだジョンジョンちゃんの日常がたくさん公開されています。デカプーならではの、ダイナミックなかわいさから目が離せませんよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ジョンジョン」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。