「わたしの心が狭かったらごめん。妊婦健診についてきてる旦那さんよ、ココナッツの甘い香りの香水だかなんだか知らないが、お願いだからここにはつけてこないでくれ」【写真】いったいどこから匂いが…実際の投稿sanashi___さん（@sanashi___）が妊婦健診時の辛いエピソードをThreadsに投稿。同様の体験談や、非難の声が続々と寄せられています。sanashi___さんによると、ガッツリつけているのか、待合室全てがその匂いで包まれて