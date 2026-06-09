あ、警備員がおる！【漫画】本編を読む人間は猫という生き物にどれほど甘いのだろうか？こたつから出てきただけで「“ぽかぽかちゃん”が出てきた〜」とかわいがり、寒い廊下にいると「“冷え冷えちゃん”…大丈夫？」と心配する。そしてただ眠っているだけなのに「あら〜、“ねむねむちゃん”なの〜」と頬をゆるます。何をしていてもかわいい存在で、重症化してくると何もしていなくてもかわいく見えてしまうのが猫である。「犬か