ファミリーマートの公式「X」アカウントが、「白桃香るルイボスティー」と冷凍フルーツ「ドール 白桃」で作る「ぜいたくすぎる白桃ルイボスティー」を紹介しています。【画像】ひんやりおいしそう…ファミマのドリンクで作る「贅沢すぎる白桃ルイボスティー」ファミマのドリンク＆冷凍フルーツで作るぜいたくドリンク「白桃香るルイボスティー」は、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」のペットボトル飲料で