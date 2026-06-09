FIFAワールドカップ2026で試合を裁く予定だったソマリア人審判員がアメリカへの入国を拒否されたようだ。8日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。報道によると、2025年にアフリカサッカー連盟（CAF）より男子年間最優秀審判員に選出されたオマル・アルタン氏は、マイアミ国際空港にてアメリカへの入国を拒否されたとのこと。アルタン氏の祖国ソマリアは、アメリカのドナルド・トランプ大統領によって渡航禁止措置が取られ