昨日8日に続き、今日9日と明日10日も西の空で金星と木星が接近します。マイナス4等の金星とマイナス1.9等の木星が並ぶ様子は、ひときわ目を引くでしょう。今日9日の夜は東北の太平洋側や中国地方で晴れる所がありそうです。明日10日の夜は北海道から九州にかけて晴れる所が多くなるでしょう。今日9日と明日10日金星と木星が接近昨日8日に続き、今日9日と明日10日も西の空で金星と木星が接近します。マイナス4等の金星とマイナス1