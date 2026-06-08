市販の蚊取り線香を使う人は多いと思いますが、取り出す際に折ってしまった経験はありませんか。蚊取り線香を折らずに取る方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】もっと早く知っていたら…これが「蚊取り線香」を折らずに取る“裏技”です！自衛隊直伝のテクニックとは？公式アカウントは「むしろ折らない人いる？」と投稿し、「蚊取り線香の外し方