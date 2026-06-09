元競泳女子で00年シドニー五輪代表の萩原智子さん（46）が9日、自身のXを更新。公立小中学校で水泳授業を廃止する動きがあることについて持論を述べた。学習指導要領で必須とされている水泳授業だが、プールの老朽化などを理由に授業として廃止し、民間委託などへの移行が進んでいるという。萩原さんは「水泳の授業は、泳ぎが上手になるためだけではなく、水と向き合い、自分の命を守る力を学ぶ『命の授業』でもある。形は変