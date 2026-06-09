奈良クラブが新ユニフォームのデザインコンセプトを発表した元日本代表FW大黒将志氏が監督を務めるJ3リーグの奈良クラブが、2026-27シーズンの新ユニフォームのデザインコンセプトが「神鹿の鼓動」と発表された。奈良クラブのユニフォームサプライヤーは、奈良県に本社のある株式会社アクラムが展開している国内のチームウェアブランド「SQUADRA（スクアドラ）」だ。2014年に当時JFLに所属していた奈良クラブと公式ウェアサプ