雨の日に浴室で洗濯物を干す人は多いのではないでしょうか。その際に早く乾かす方法について、TOTOの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】覚えていくと便利！これが「浴室乾燥」の“極意”です！公式アカウントは「外に干せない日も困らない！ 浴室乾燥で速く乾くコツ3選」と投稿。と題し、事前の準備から干し方の裏ワザまで、以下の3つのアプローチで解説しています。【鉄則1】洗濯物を干す前の準備（