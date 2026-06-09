1986年、東宮御所でのパーティーで出会った浩宮と小和田雅子さん。初対面は「大変緊張した」ものの、会話は意外なほど弾んだという。外交官として歩み始めたばかりの彼女が抱いていた仕事と結婚の葛藤――その原点に迫る。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ジャーナリスト・大木賢一氏の著書『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』（講談社）より一部を抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）知られざる天皇と