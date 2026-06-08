アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催するサッカーワールドカップが、日本時間の12日に開幕する。日本はグループリーグでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。 前回大会において中心的な役割を果たした三笘薫と南野拓実は、負傷によって代表メンバーに選ばれなかったが、南野はメンターとしてチームに同行。代表入りを果たした長友佑都と同じく、チームを