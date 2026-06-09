家庭の空気が子どもの脳を休ませにくくしている 言葉にしなくても伝わってしまう 家庭は、子どもにとって安心できる場所であってほしい。そう考えながら日々を過ごしている親御さんは多いでしょう。けれども、家庭の雰囲気は、意図してつくられるものばかりではありません。日々の流れや人の動き、時間の使われ方が重なり合い、知らないうちに形づくられていきます。 家庭の空気がどこか慌ただしく、親が常にやるべきこ