【ベルリン共同】ドイツ西部デュッセルドルフの行政裁判所は、女性登用制度を活用した早期昇進のために法的な性別を男性から女性に変更した警察官について「職務上の違反行為をした」との判断を示した。警察官が、職務規律違反の疑いで始まった懲戒手続きの差し止めを求めて仮処分申請していたが、これを棄却した。行政裁が8日、発表した。この警察官は昨年5月、出生時の性別と異なる性別を自認するトランスジェンダーとして自