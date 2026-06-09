オランダ代表を指揮するロナルド・クーマン監督は、FIFAワールドカップ2026に向けて決定力の改善を求めている。オランダメディア『VoetbalPrimeur』が伝えている。オランダは8日、ニューヨークの地で行われた国際親善試合でウズベキスタン代表と対戦。後半終盤にフース・ティルの一発退場に土壇場で同点ゴールを奪われる展開となったが、後半ラストプレーとなったコーディ・ガクポのこの試合2つ目となったPKによるゴールで2−1