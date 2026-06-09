「FAMIMA CAFE」の新型コーヒーマシンを全国1万6400店舗に導入完了したファミリーマート。コーヒーの味わいは進化し、提供可能なメニュー数も、これまでの15種類から45種類へとアップデートした。【写真】新コーヒーと合うおすすめのペアリングは!?ファミマは新型コーヒーマシンを全国1万6400店舗に導入完了■全国1万6400店舗に導入完了した新型コーヒーマシンの実力本格的な“うまさに驚く”コーヒー体験を！コーヒーは「軽め」や