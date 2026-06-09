RIZAPグループが2026年3月期決算を発表。売上収益が1672億5700万円（前期比2.2%減）となった一方、営業利益が110億8600万円と前期比488.9％増を達成したことを報告した。RIZAP株式会社単体では過去最高益を記録しており、その躍進の立役者が、月額2980円（税抜）という低価格で知られる小規模無人ジム「chocoZAP（チョコザップ）」だ。【写真】「サードプレイス」としての需要も高い香港の店舗。日本の店舗の平均より2倍ほど広く