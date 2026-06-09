9日午前、大阪府堺市堺区にあるシャープの旧堺事業所内で重さ10トンのエレベーターの重りが落下する事故がありました。この事故で、60代の男性作業員が資材の下敷きになり死亡が確認されました。 【写真を見る】【速報】「エレベーターの下敷きになった」シャープ旧堺事業所内でエレベーターの「重さ10トンの重り」が落下し60代男性作業員が死亡壁との間に挟まれ資材の下敷き