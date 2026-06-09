閑静な住宅街が警察車両などでごった返したのは、5月29日から同30日にかけてのこと。【写真】「毎日送り迎え」容疑者宅前に置かれたチャイルドシート付き自転車「最初はパトカー2台が、あのアパート付近に駆けつけていたんです。やがて道路が規制テープで封鎖され、立ち番の警察官が警戒に当たりました。警察官に質問されている人もいて、これはもう、ただごとではないと思いました」（アパート近くに住む50代男性）「将来を悲観