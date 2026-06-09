札幌市白石区の共同住宅で2026年6月9日、20代の女性3人が死亡しているのが見つかりました。遺体が発見されたのは、札幌市白石区南郷通17丁目南の共同住宅の一室です。警察によりますと午前8時前、「安否確認をしてほしい」と住人の家族から通報があったということです。警察が現場に駆け付けると、室内で２０代の女性３人が死亡しているのが発見されました。警察が詳しい状況を調べています。