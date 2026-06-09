世帯年収1000万円以上の家庭であっても、どちらか一方が世帯収入の大半を稼ぎ出す「大黒柱」である場合、家計管理のやり方が変わってくるようだ。神奈川県の40代女性は、IT企業の企画職として自身が1100万円を稼ぐ。夫（年収400万円）と不動産収入（100万円）を合わせて世帯年収1600万円だ。女性が稼ぎ柱になっているが、その暮らしぶりは驚くほど地に足がついている。（文：金森マリ乃）「先日は棚とソファを1500円くらいで手に入