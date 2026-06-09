今回は、夫の手を握るママ友にゾッとしたエピソードを紹介します。何この人…「幼稚園で知り合ったママ友のTさんに、最近モヤモヤしています。というのも、Tさんは私の夫とやたら距離が近いからです。この前、Tさんが蟹をおすそわけしてくれるということでうちに来たのですが、Tさんはうちに来るなり夫のいる方に向かい、夫しか見えていなく………。さらに夫の手をさりげなく握っていて、ゾッとしました。『この人、夫のこと好きな