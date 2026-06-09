台湾の人気俳優、傅子純さん（46）が急性白血病により突然亡くなった。台湾メディアなどによると、7日午後4時ごろ、傅子純さんが急性白血病のため現地の病院へ緊急搬送されたが、ついに意識を取り戻すことはなかった。傅さんはインドネシア・バリ旅行を終えて帰国した直後、突然病状が悪化し、心停止に至った。胸部重症科の専門医は、死因を急性白血病に伴う肺塞栓症と推定した。所属事務所の代表は「家族も彼が血液がんを患ってい