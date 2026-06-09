トランプ大統領が親密な同盟国であるイスラエルのネタニヤフ首相を罵倒した。「お前は狂っている」「一体、何をしやがっているんだ」「俺がいなければ、お前は刑務所に入っているんだ」。【映像】トランプ氏、止まらない「罵倒」の嵐トランプ氏は焦っている。国際政治学者の舛添要一氏は、「トランプ自身も早く（イランとの戦闘を）やめたい。秋の中間選挙の半年前で、もうやめておかないと選挙に負ける。共和党が中間選挙で負