メキシコ北西部ティフアナに到着したイランのサッカー代表チーム＝7日/Mario Tama/Getty Images（CNN）イランのサッカー代表チームは7日、米国との国境からほど近いメキシコ北西部ティフアナに到着した。イランは米政府によるワールドカップ（W杯）を前にしたビザ（入国査証）制限を批判している。イラン準国営メディアによると、イラン・サッカー連盟のメフディ・タジ会長は7日、代表チームが大会のため米国への入国許可を得たも