「よく似ている」そんな声が以前から上がっていた２人が、ついに並んだ。プロ野球・東京ヤクルトスワローズの塩見泰隆外野手が６月８日、自身のインスタグラムを更新。オーストラリア１部リーグのオークランドFCでプレーする元日本代表DFの酒井宏樹との２ショット写真を公開した。写真では、２人がひとつの野球ボールを手に笑顔を浮かべており、そのそっくりぶりが大きな反響を呼んでいる。塩見は投稿で、「よく『似てる』